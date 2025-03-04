وزير الخارجية السعودي: نثمن جهود مصر بشأن القضية الفلسطينية ونرفض محاولات التهجير

ثمن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الجهود المصرية لتعزيز التنسيق بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا رفض المملكة العربية السعودية بشكل قاطع المساس بحق الشعب الفلسطيني المشروع.

إقامة الدولة الفلسطينية

وتابع خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر، نرفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ونؤكد حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة.



وقف إطلاق النار في غزة

وأختتم، نؤكد ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة وقف إطلاق النار بغزة.

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