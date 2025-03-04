حبس صاحب معرض سيارات بتهمة عرض رشوة على مهندس بأحد أحياء القاهرة

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس صاحب معرض سيارات وآخر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة عرض رشوة مالية على مهندس بأحد أحياء محافظة القاهرة، مقابل التغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء.

ضبط صاحب معرض سيارات شهير بتهمة عرض رشوة على مهندس بالقاهرة

تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغا من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة يفيد عن قيام صاحب معرض سيارات شهير بعرض مبالغ مالية عليه، على سبيل الرشوة، بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلال مهندس التنظيم لسلطات وظيفته، والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي.

وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن وقائع الفساد، وعدم الاستجابة أو الانخراط في أي أنشطة وأعمال غير قانونية، من شأنها أن تمس هيبة وكرامة الوظيفة العامة، أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية التي تصبو إليها الدولة المصرية.





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