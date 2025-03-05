الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

شرطة النقل تضبط 1385 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

شرطة النقل، فيتو
شرطة النقل، فيتو

تواصل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملاتها الأمنية لمكافحة كافة صور الجريمة والخروج عن القانون، وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، ومد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

 

وأسفرت حملات شرطة النقل خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 1385 قضية متنوعة في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر في مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.


يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامي.

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شرطة النقل شرطة النقل والمواصلات مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية مترو الأنفاق السكك الحديدية

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