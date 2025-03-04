اوقاف سوهاج تنظم ندوة علمية بكلية الدراسات الإسلامية "حول الانتحار"

عقدت مديرية أوقاف سوهاج تنظّم ندوة علمية كبرى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج بعنوان نظرة إيمانية ونفسية حول الانتحار في شهر الرحمة.

وأوضح الدكتور محمد أبوسِعده وكيل مديرية أوقاف سوهاج ان هدف من ندوة لتوعية ورفع الوعي وخدمة قضايا المجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومعالجة القضايا المجتمعية بالفكر الوسطي المستنير، وحرصًا منها علي تعزيز الوعي الديني والثقافي والفكري في المجتمع.

وأضاف أبوسعدة فى تصريحاته إن الندوة كانت بعنوان نظرة إيمانية ونفسية حول الانتحار في شهر الرحمة ومعالجة القضايا المجتمعية بالفكر الوسطي.

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