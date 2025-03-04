الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

في بيان رسمي، مانشستر سيتي يكشف عن خضوع لاعبه لعملية جراحية

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

 أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، خضوع مدافعه الهولندي ناثان آكي، لعملية جراحية في قدمه اليسرى.

 

عملية جراحية للاعب مان سيتي 

 وأصدر مانشستر سيتي، بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "خضع ناثان آكي لجراحة ناجحة نتيجة كسر في قدمه اليسرى".

وأضاف البيان: "تم استبدال مدافع السيتي في الشوط الأول خلال الفوز الذي تحقق يوم السبت في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي على بليموث (3-1)، في ملعب الاتحاد، بعد تفاقم المشكلة التي تسببت له في إزعاج خلال مسيرته".


واختتم: "سيستريح الآن ويتعافى قبل بدء فترة إعادة التأهيل.. يتمنى الجميع في السيتي لناثان الشفاء العاجل".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست، يوم السبت المقبل، على ملعب سيتي جراوند، ضمن لقاءات الجولة 28 للبريميرليج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي ناثان اكي نادي مانشستر سيتي نادي مانشستر

مواد متعلقة

بمشاركة صلاح، ليفريول يختتم تدريباته لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

إنريكي: ليفربول ليس محمد صلاح فقط وتنتظرنا مواجهة صعبة

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز

ads

الأكثر قراءة

قادة السعودية وتونس والجزائر والكويت وسلطنة عمان أبرز الغائبين، قائمة المشاركين في القمة العربية الطارئة

مجلس تحرير "فيتو" يقرر بالإجماع الامتناع عن تغطية برنامج رامز جلال

قمة فلسطين، رسالة الرئيس السيسي لدونالد ترامب

كيف استقبل الرئيس السيسي أحمد الشرع بمقر انعقاد القمة العربية؟ (فيديو)

لحظة وصول أحمد الشرع إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية (فيديو)

السيسي يترأس الجلسة الافتتاحية للقمة العربية غير العادية

الاتحاد الأوروبي يعلن من القمة العربية موقفه من دعم خطة إعادة إعمار غزة

الركراكي يقرر استبعاد لاعب الأهلي من قائمة المغرب في معسكر مارس

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة آخرين جراء فيضانات في إسبانيا

حقيقة تحول بشار الأسد لموديل وظهوره في إعلان جديد للشيكولاته (فيديو)

نجم Home Alone: بكيت عندما فاز أخي بالأوسكار

ميلي بوبي براون تهاجم الصحافة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

550 جنيهًا للأحمر، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

بـ 32 جنيهًا اشتري كيلو السكر اليوم الثلاثاء 4 مارس

المزيد

انفوجراف

6 أفعال يجرمها قانون حماية الملكية الفكرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة للقارئ الشيخ أحمد مكي (فيديو)

في الثلث الأخير من الليل، دعاء التهجد في شهر رمضان 2025

هل يجوز إخراج زكاة الفطر 2025 مالا؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية