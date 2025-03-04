في بيان رسمي، مانشستر سيتي يكشف عن خضوع لاعبه لعملية جراحية

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، خضوع مدافعه الهولندي ناثان آكي، لعملية جراحية في قدمه اليسرى.

عملية جراحية للاعب مان سيتي

وأصدر مانشستر سيتي، بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "خضع ناثان آكي لجراحة ناجحة نتيجة كسر في قدمه اليسرى".

وأضاف البيان: "تم استبدال مدافع السيتي في الشوط الأول خلال الفوز الذي تحقق يوم السبت في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي على بليموث (3-1)، في ملعب الاتحاد، بعد تفاقم المشكلة التي تسببت له في إزعاج خلال مسيرته".



واختتم: "سيستريح الآن ويتعافى قبل بدء فترة إعادة التأهيل.. يتمنى الجميع في السيتي لناثان الشفاء العاجل".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست، يوم السبت المقبل، على ملعب سيتي جراوند، ضمن لقاءات الجولة 28 للبريميرليج.

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