قمة فلسطين، رسالة الرئيس السيسي لدونالد ترامب

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أمله أن تستمر جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته من أجل استدامة وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل، مشددا على أن اتفاقية السلام تلزم كل طرف احترام الحدود.

وقال الرئيس السيسي الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة في القاهرة عن ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، مبينا أن هذه الخطة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه بإقامة الدولة

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتستضيف مصر قمة عربية طارئة اليوم االثلاثاء 4 مارس الجارى بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

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