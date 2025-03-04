غدا، انقطاع المياه عن قرى مركز أبوتشت في قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا عن انقطاع المياه بعض القرى بمركز أبوتشت غدا الأربعاء ٥ / ٣/ ٢٠٢٥ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثالثة فجرا.

قفل المياه عن قري أبوتشت بقنا

يأتي ذلك بناء علي طلب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لربط الخطوط الجديدة بخط مياه النجمة والحمران بداية من عداية الحمران ٥٠٠ مم وحتي عداية النجمة أمام مستودع البوتجاز، وسيتم قفل المياه عن قرية بخانس، وجزيرة الدوم، والرزقة، والنجمة والحمران.



وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطنى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة وللاستفسار والشكاوى الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ او الأرقام ٠١٢٧٥١١٧٩٩١ / ٠١٠١٢٦٤٦٩٧٦

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