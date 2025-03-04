وزير العمل يستقبل وفدًا من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، نوفدًا من فريق عمل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي

وذلك في إطار برنامج مشروع الدخول إلى سوق العمل، برئاسة د. ريجين كوالمان،رئيس المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والسيد خالد كرارة، رئيس "المشروع".

واستمع "الوزير"، إلى لمحة عامة عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، واستعراض مجالات العمل الرئيسية لبرنامج الدخول إلى سوق العمل، وأكد الوزير جبران على ترحيبه بتكثيف التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي خاصة في المجالات ذات الإهتمام المشترك، مؤكدًا على الجهود التي تبذلها الوزارة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب طبقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

ووجه الوزير إلى بدء عقد الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين لوضع خطة العمل التنفيذية للمشروع...

وتطرق الاجتماع إلى أهداف "المشروع" الذي يُنفذ على محافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية،خلال 3 سنوات ونصف، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ويهدف إلى تحسين اوضاع دخول الشباب في مصر الي وظائف لائقة من خلال: تعزيز القدرات الاستراتيجية والفنية للإدارة المركزية للتشغيل في الوزارة فيما يتعلق بصياغة سياسة التوظيف المستقبلية،وتعزيز المهارات التقنية والتنفيذية لموظفي وحدة المساوارة بين الجنسين فيما يتعلق بتحسين دخول النساء إلى سوق العمل، وتقديم حلول رقمية لتعزيز التشغيل في إدارة التشغيل، وتوسيع خدمات التأهيل الوظيفي للشباب المصري بطريقة تستهدف فئات محددة وتهتم بالمساواة بين الجنسين، وتوسيع الخدمات المُقدمة للشركات من مقدمي الخدمات اللذين تم اختيارهم من القطاع الخاص أو العام فيما يتعلق بالتوظيف اللائق.

شارك في اللقاء من وزارة العمل إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل،ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير..

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