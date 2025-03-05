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موعد صرف زيادة الـ 25% على معاشات تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة،
معاش تكافل وكرامة، فيتو
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بعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتساءل العديد من مستحقي معاش تكافل وكرامة حول موعد زيادة 25% على معاشات تكافل وكرامة.

 

ومن خلال السطور التالية، نستعرض تفاصيل موعد زيادة 25% على معاشات تكافل وكرامة.  

 

وحول موعد زيادة 25% على معاشات تكافل وكرامة، تستعد الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة مساعدات  تكافل وكرامة بنسبة  25% بداية من شهر أبريل المقبل بشكل دائم ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية.

 

موعد زيادة 25% على معاشات تكافل وكرامة

 

وبشأن موعد زيادة 25% علي معاشات تكافل وكرامة، سيتم صرف مساعدات إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة " بقيمة 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان 2025 لكل أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة " بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه بجانب قيمة الدعم المخصص للمستفيدين شهريا  .

 

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم.

 

تقسيم الحزمة الاجتماعية إلى شقين

أوضح وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين:

1. إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.

 


2. إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.

دعم الأسر المستحقة عبر بطاقات التموين

فيما يخص الشق الأول الذي يبدأ تطبيقه من شهر رمضان وحتى يونيو، أشار الوزير إلى تخصيص دعم نقدي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، حيث سيتم:

-منح 125 جنيها للبطاقة التي تضم فردا واحدا.

ـ250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، مع تكرار الدعم في عيد الفطر المبارك.

زيادات جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"

أوضح وزير المالية أن برنامج "تكافل وكرامة" يشمل 5.2 مليون مستفيد، وستتم إضافة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، لتكون هذه الزيادة دائمة.

دعم القطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار

تتضمن الحزمة الاجتماعية تمويلًا إضافيًا للقطاع الصحي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لتغطية احتياجات 60 ألف حالة طبية تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل. 

كما سيتم زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة وتسريع إجراءات الموافقات للمرضى المحتاجين للدعم الصحي.


تمكين الشباب ودعم العمالة غير المنتظمة

أعلن الوزير إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص العمل. كما سيتم تخصيص 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف ست مرات خلال العام.


دعم الفلاحين وزيادة أسعار المحاصيل

أكد وزير المالية أن الحكومة تدعم الفلاحين عبر:

-زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح.

-تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي.

-تحديد حد أدنى لشراء محصول القطن من الفلاحين.


زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو

مع بداية العام المالي الجديد، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، تشمل:

-علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.

 

 

-علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.

 

-زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.

-إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

-توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.

 

 

 

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