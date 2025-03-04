الصحفيين تنظم حفل الإفطار السنوي 12 مارس

ينظم مجلس نقابة الصحفيين حفل إفطار الأسرة الصحفية السنوى بمقر النقابة الأربعاء 12 مارس، باشتراك رمزى قدره 100 جنيه للصحفي (مائة جنيه فقط لاغير).

إفطار الصحفيين السنوي

يبدأ الحجز اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 5 مارس، وحتى الاثنين الموافق 10 مارس 2025، ويسدد فى مركز الخدمات بالدور الأول، ويمكن تحويل مبلغ (105 جنيه ) على فودافون كاش رقم (01066778919) وارسال بيانات الحجز على الواتس لنفس الرقم حتى يمكن حصر أعداد الحاجزين،وتجهيز وجبات الإفطار بشكل لائق.

وسيتم توفير "وجبات صيامى" للزملاء المسيحيين، وعلى مَن يرغب تسجيل اسمه بالدور الأول.



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