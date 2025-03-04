هيئة الدواء تكشف طرق تناول أدوية الليفوثيروكسين لمرضى الغدة الدرقية في رمضان

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الموعد المناسب لتناول أدوية الليفوثيروكسين أثناء صيام شهر رمضان، وهو من الأدوية المستخدمة لمرضي الغدة الدرقية.

أدوية الليفوثيروكسين تؤخذ على معدة فارغة​

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن أدوية الليفوثيروكسين تؤخذ على معدة فارغة​، مشيرة إلى أنه في شهر رمضان يمكن تناوله بعدة طرق منها:



١-بعد تناول تمرة وكوب ماء عند آذان المغرب، يتم تناول الدواء، ثم تناول وجبة الإفطار بعدها ب 30-60 دقيقة.​



طرق تناول أدوية "الليفوثيروكسين" لمرضى الغدة الدرقية في رمضان

٢-أو تناول الإفطار ثم التوقف عن تناول الطعام لمدة ثلاث ساعات، وبعدها يتم تناول الدواء ثم الانتظار لمدة 60 دقيقة قبل تناول الطعام مرة أخرى.​

وكشفت وزارة الصحة عن الموعد المناسب لتناول أدوية علاج المعدة والحموضة.

الوقت المناسب لتناول أدوية الحموضة في رمضان

وقالت وزارة الصحة: "إنه على من يتناول أدوية المعدة والحموضة والجهاز الهضمي، يمكنه أخذ الجرعة قبل السحور بنصف ساعة أو بعد الإفطار على تمرة وماء ثم تناول الوجبة بعد نصف ساعة.

ماذا تضم وجبة السحور في رمضان؟

كما وجهت نصائح بشأن تناول وجبة السحور وضرورة أن تحتوي على خضراوات تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخس والخيار

ووجهت بضرورة تناول أغذية غنية بالقيمة الغذائية والألياف يحرقها الجسم ببطء منها البليلة أو الفول.

وكشفت وزارة الصحة عن اعتقاد خاطئ بين الصائمين في شهر رمضان وهو أن شرب المياه بكثرة على السحور يساعد في عدم الشعور بالعطش.

شرب المياه بكثرة في السحور

وأوضحت وزارة الصحة أن شرب المياه بكثرة لا يشكل فرقا في الشعور بالعطش أثناء الصيام، ولكن الإقلال من الأملاح والمقليات والسكريات على السحور يقلل من شعورك بالعطش.

كانت وجهت وزارة الصحة نصائح للأمهات بشأن صيام الأطفال خاصة في حالة الصيام لأول مرة هذا العام.

وقالت وزارة الصحة: لكي يكون صيام الأطفال صحيا وآمنا يجب اتباع النصائح الآتية:

١- تأخير سحوره قدر الإمكان.

٢- الاهتمام بنوعية الأكل الذي يمده بالطاقة في السحور مثل طبق الفول مع بيضة أو كوب لبن.

٣- ضرورة تقليل المجهود للأطفال في نهار رمضان.

٤- الإفطار علي عصير مع تمر ثم تناول الطبق الرئيسي ومعه السلطة.

٥- يمكن تناول وجبة صغيرة بين الإفطار والسحور عبارة عن فاكهة أو طبق رز بلبن أو مهلبية.

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