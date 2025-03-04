أكبر النتائج في تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو قبل ديربي الليلة

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أكبر النتائج في مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وتعود أكبر النتائج بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد إلى فوز النادي الملكي بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني مرتين، جاءت الأولى في موسم 1958-1959 والثانية موسم 1983-1984.

كما تفوق ريال مدريد في موسم 1963-1964 في الليجا على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في الوقت الذي انتصر فيه الملكيون على منافسهم برباعية نظيفة في 3 مناسبات، اثنتين منها في الدوري الإسباني موسمي 1979-1980 و2002-2003، إلى جانب رباعية في الكأس موسم 1957-1958.

ورغم التفوق الملكي، نجح أتلتيكو مدريد في رد الدين للملكيين في مناسبات عدة، حيث تفوق عليهم بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني موسم 1947-1948، كما انتصر على ريال مدريد برباعية نظيفة في 6 مناسبات مختلفة كان آخرها موسم 2014-2015 في الدوري الإسباني.

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