القوات المسلحة تبث بروموهات "شهيد وحي" و"قد العهد" و"لحظة صعبة" (فيديو)

بدأت الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة في نشر برومهات يوم الشهيد تحت عنوان “مصر غالية على أبناها” الذي يعد من أهم أيام مصر الخالدة في ميدان القتال والذي لا ينسى أبدا وهو يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رمز العسكرية المصرية في الصفوف الأولى للقتال.

وجاءت كلمات برمو “ شهيد وحي ” كالتالي:

شهيد وحي عشان نعيش.. ضحي بحياته عشان نعيش

فارق بروحه وساب وصية.. نموت ومصر ما تنحنيش

وجاءت كلمات برومو “قد العهد” كالتالي:

قد العهد يا بلادي قد العهد حالف أصون الجو وأرض وبحر.. ودا فداكي فدا ترابك

وجاء برومو" لحظة صعبة" كالتالي:

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب مناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم الذي يوافق ٩ مارس من كل عام.

جدير بالذكر أن الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم يوم ٩ مارس من كل عام ويوافق يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس اركان حرب القوات المسلحة والذي يعد اول قائد عسكري يستشهد وسط جنوده في الخطوط الامامية لجبهة القتال.

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