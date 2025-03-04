الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

"رياضة الأقصر" تنفذ الدورة التدريبية في مجال الإنقاذ (صور)

أثناء الفعاليات
أثناء الفعاليات

تواصل مديرية  الشباب والرياضة بالأقصر برئاسة صلاح رشوان مدير المديرية، تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية في مجال" الإنقاذ"  لأعضاء فرق الجوالة وأعضاء مراكز الشباب بمحافظة الأقصر بحمام سباحة المدينة الشبابية بالطود بمحافظة الأقصر. 

برامج الشباب والرياضة بالأقصر 

وجرى خلال أول أيام الدورة شرح طريقة الاختبار الأولي للقبول من قبل اللجنة المشكلة من الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، حيث شارك في الإختبار المبدئي 40 مشارك، اجتاز منهم عدد 25 مشارك فقط، وهم من سيتم تدريبهم علي مهارات الإنقاذ للحصول على رخصة منقذ معتمد من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بعد اجتياز الاختبار النهائي.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضة وجيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب ومحمد يحيي مسئول الجوالة بالمديرية، وفى إطار الاهتمام بتطوير مهارات الرياضيين المصريين، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

 

 

 

 

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