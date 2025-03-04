تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

تستضيف مصر قمة عربية طارئة اليوم االثلاثاء 4 مارس بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يشارك في القمة قادة الدول العربية أو ممثلوهم، حيث ستتم مناقشة وقف الحرب وإعادة الإعمار، وسبل دعم الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وتعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات المستمرة والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل.

وتنشر فيتو أبرز بنود الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة كالتالي:

ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير.

ضرورة الحفاظ على استدامة التهدئة الراهنة وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى.

ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التى خلفتها الحرب.

محاولة نزع نزع الأمل في غقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو غنتزاع أرضه منه لن تؤتى إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.

قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأراضي الفلسطينية.

حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين.

إدانة قتل واستهداف المدنيين وإدانة مستوي العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التى خلفتها الحرب على غزة.

الخطة تستند على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتيتن للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة.

على المجتمع الدولي إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار.

ضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية.

تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات الحكم الانتقالى وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.