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محافظات

تأجيل محاكمة مرتكبي مذبحة أبو حزام في قنا إلى يونيو المقبل

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات نجع حمادي، محاكمة مرتكبى واقعة مذبحة أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا الي جلسة يونيو المقبل.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود الأحداث إلى الاشتباكات بين سامي عبد الشكور من عائلة السعدية، مع أحد أفراد عائلة العوامر بسبب ماكينة ري، قام على إثرها أفراد من العائلة الثانية بالتربص بأفراد من العائلة الأولى، وأطلقوا وابلًا من النيران على سيارة ميكروباص تقل 14 راكبًا بينهم نساء وأطفال ظنًا منهم أنها تقل أحد أفراد عائلة السعيدية بمدخل قرية "أبو حزام" بنجع حمادي، مما أسفر عن مقتل 11 أشخاص بينهم طفلان وسيدتان وإصابة 10 آخرين بينهم 3 سيدات.

وتم القبض على 4 متهمين من بينهم "س. س. ع" مفتش تموين، المتهم في قتل المجني عليه الأول "س. ع"، و"م.س"،و"ع.ع"،و"ص.ا" والذي ثأرت عائلته له بعد قتله، وأطلق أقاربه النيران على سيارة ميكروباص، مات فيها 11شخصًا وأصيب 8 آخرون، بينهم سيدات وأطفال.

وتمت إحالة القضية التي حملت رقم 20366 جنايات نجع حمادي والمقيدة برقم 3237 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتي قررت تأجيل المحاكمة إلى يونيو المقبل لاستكمال نظر القضية.

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