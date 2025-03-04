الثلاثاء 04 مارس 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة

اجتماع مايا مرسي
اجتماع مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.

 

 وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وشهد الاجتماع استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير بشأن توصيات مجلس الإدارة لتنقية وتصويب قاعدة بيانات كافة عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة.

 

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهن لتحسين منظومة النفقة، حيث يستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية. 

وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، معلنة إعلانا قانونيًا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

 

كما تم مناقشة مشروع قانون تنمية موارد الصندوق والذي يهدف إلى زيادة الموارد لزيادة الحد الأقصي للصرف والذي يقوم الصندوق بصرفه للمستحقين دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده مع صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده

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الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي العاصمة الإدارية الجديدة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن بنك ناصر الاجتماعي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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