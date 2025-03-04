الثلاثاء 04 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير الحرب الإسرائيلي يشكر أمريكا لتزويدهم بالسلاح

وزير الحرب الإسرائيلى،
وزير الحرب الإسرائيلى، فيتو

قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه شكر وزير الدفاع الأمريكي على دعم إدارة ترامب في تسريع المساعدات العسكرية إلى الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 الحصول على أسلحة نووية

وذكر وزير الحرب الإسرائيلي أنه اتفق مع نظيره الأمريكي على وجوب إعادة جميع الرهائن وإنهاء حكم حماس في غزة.

وقال: إيران تظل التهديد الأكبر للأمن الإقليمي وسنعمل مع  أمريكا لمنعها من الحصول على أسلحة نووية.

هجوم 7 أكتوبر

يأتي ذلك فيما قال تحقيق داخلي لجيش الإحتلال الإسرائيلي إن الفشل الذريع للجيش في حماية كيبوتس كفار عزا خلال هجوم 7 أكتوبر مخيب للآمال وكاشف.

 

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