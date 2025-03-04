أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط قائد سيارة دهس فتاة بالتجمع الخامس

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط قائد سيارة دهس فتاة أثناء عبورها طريق شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس مما أسفر عن إصابتها بإصابات خطرة.



سيارة تدهس فتاة بالتجمع الخامس

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بمصادمة وإصابة فتاة بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.



وبالفحص تبين اصطدام سيارة بفتاة أثناء عبورها طريق شارع التسعين، مما أسفر عن إصابتها وتم نقلها إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكشف التقرير الطبي المبدئي عن إصابتها ‎بشرخ في الجمجمة، وكدمة على المخ، وخلع في مفصل الحوض، وكسور في الحوض والساقين.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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