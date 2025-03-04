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رياضة

سبورتنج لشبونة يعزز صدارته للدوري البرتغالي بالفوز على إستوريل بثلاثية

سبورتنج لشبونة، فيتو
سبورتنج لشبونة، فيتو

فاز فريق سبورتنج لشبونة على نظيره إستوريل بنتيجة 3-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري البرتغالي موسم 2024/25 على ملعب خوسيه الفالادي.

 

مباراة سبورتنج لشبونة وإستوريل

أحرز ثلاثية سبورتنج جونكالو إيناسيو في الدقيقة 5 وفيكتور جيوكيريس هدفين في الدقيقة 36 و90

بينما أحرز هدف استوريل جونكلاوي في الدقيقة 84.

 

ويحتل سبورتنج لشبونة المركز الأول برصيد 59 نقطة، حيث خاض 25 مباراة فاز في 18 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين.

ويحتل إستوريل المركز الثامن برصيد 34 نقطة، حيث لعب 25 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 9 مباريات.

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الدوري البرتغالي سبورتنج لشبونة إستوريل سبورتنج لشبونة وإستوريل

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