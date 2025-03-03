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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، باسم سمرة يسير على خطى محمد رمضان بالحلقة 4 من العتاولة 2

العتاولة, فيتو
العتاولة, فيتو

شهدت أحداث الحلقة 4 من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة» العديد من الأحداث المتنوعة فى بدايتها الكشف عن مرض ضمور العضلات لدى نجلة نصار وحنة (السقا وزينة) مما جعل حنة تشجع نصار للعودة لطريق عمليات السرقة رفقة خضر (طارق لطفي) وعيسى الوزان (باسم سمرة) من أجل الحصول على مصاريف علاج ابنته التي تحتاج الى 3 حقن الواحدة منها بملايين.

 

العتاولة 2 الحلقة 4

على جانب آخر ذهب عيسى الوزان لـ عدولة (نسرين أمين) ليحاول أن يكسبها في صفه وفي مشهد كوميدي جرى مونولوج بينهما وقال على خطى وطريقة النجم محمد رمضان: "أسألي chat gpt مين أخطر وأشقى وفخر العرب في الإجرام كان قالك عيسى الوزان.. نمبر وان".

 

مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة 2  في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، ثراء جبيل، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى

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