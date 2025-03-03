عمره 19 عاما، ليفربول مهتم بموهوب بلجيكا لتعويض محمد صلاح

أبدى نادي ليفربول الإنجليزي اهتمامه بأحد اللاعبين الشباب، ليكون بديلا للنجم المصري محمد صلاح، الذي يكتنف الغموض موقفه من البقاء مع الفريق.

محمد صلاح مرشح للرحيل مجانا عن ليفربول

ويواجه ليفربول نقصا في الخيارات على الأطراف، خاصة مع استمرار الغموض حول مستقبل محمد صلاح، الذي لم يوقع بعد عقدًا جديدًا مع النادي.

الدولي المصري يقدم أداءً رائعًا هذا الموسم، ورحيله سيكون خسارة كبيرة، لكن هناك احتمالا أن يغادر مجانًا في الصيف.

ليفربول مهتما بالبلجيكي ميكا جودتس

وفقًا لتقرير موقع TBR Football، فإن ليفربول أبدى اهتمامه بالموهبة البلجيكية ميكا جودتس، لاعب أياكس البالغ من العمر 19 عامًا، بعد أن أرسل كشافيه لمتابعته خلال الشهر الماضي.

وقال الموقع: "يُعد جودتس من المواهب الواعدة في أياكس، وقد يكون استثمارًا طويل الأمد مفيدًا لليفربول، خاصة أن الفريق بحاجة إلى تعزيز خطه الهجومي بمزيد من الجودة والعمق".

وأضاف: "اللاعب البلجيكي الشاب قد يكون أحد الأصول المهمة للنادي في المستقبل، ولكن تبقى مسألة إتمام الصفقة مرهونة بالمفاوضات مع ناديه الحالي".

وواصل: "يبقى أن نرى ما إذا كان النادي الإنجليزي سيتقدم بعرض رسمي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية".

أبرز إمكانيات ميكا جودتس المرشح لليفربول

يتمتع جودتس بمرونة تكتيكية، إذ يمكنه اللعب على الجناحين، مما يجعله خيارًا هجوميًا قادرًا على إضافة الأهداف وصناعة الفرص.

وسجل اللاعب الشاب هذا الموسم ثمانية أهداف وصنع ستة أخرى، ومن المتوقع أن يتطور أكثر مع الخبرة والتوجيه الصحيح.

ليفربول، كأحد أكبر الأندية في العالم، قد يكون وجهة مغرية للاعب البلجيكي البالغ من العمر 19 عامًا، ومن المرجح أن يرحب جودتس بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إذا سنحت له الفرصة، إذ يمكنه الاستفادة من مستوى المنافسة العالي هناك لتطوير قدراته وتحقيق إمكاناته الكاملة.

ورغم أن جودتس ليس مستعدًا ليكون بديلًا مباشرًا لصلاح، فإنه قد يكون إضافة قيمة إلى تشكيلة الفريق، خاصة في ظل الحاجة إلى التدوير وتعويض الإصابات.

إلى جانب ذلك، راقب ليفربول أيضًا لاعبين آخرين من أياكس، مثل أنطون جاي وجوريل هاتو، في إطار بحثه عن صفقات جديدة.

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