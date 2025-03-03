اعترافات سيدتين متهمتين بحرق سيارة انتقاما من مالكها ببدر: كان لازم نأدبه

في واقعة صادمة هزّت مدينة بدر شرق محافظة القاهرة، قررت سيدتان اللجوء إلى طريقة انتقامية خطيرة، حيث سكبتا البنزين على سيارة ملاكي وأشعلتا فيها النيران، قبل أن تلوذا بالفرار، لكن تحريات الأجهزة الأمنية لم تترك الجريمة تمر دون حساب، إذ كشفت التفاصيل وألقت القبض على المتهمتين، اللتين اعترفتا بجريمتهما، لتبدأ فصول جديدة من التحقيقات أمام النيابة العامة.

اعترافات سيدتان بحرق سيارة انتقاما من مالكها ببدر

لم تتوقع المتهمتان أن خطتهما لإشعال النار في سيارة المجني عليه ستنتهي خلف القضبان، لكن بعد القبض عليهما، كشفتا في اعترافاتهما أمام رجال المباحث تفاصيل الواقعة، مؤكدتين أنهما أقدمتا على ذلك بسبب خلافات شخصية بين إحداهما والمجني عليه.

وقالت المتهمة الأولى، وهي العقل المدبر للجريمة: "كان لازم نأدبه، الخلافات بيننا زادت، ومبقاش في حل غير كده"، مشيرةً إلى أنها استعانت بصديقتها لتنفيذ خطتها، حيث قامتا بشراء كمية من البنزين، وانتظرتا الفرصة المناسبة لإضرام النيران في السيارة أثناء توقفها في أحد شوارع مدينة بدر.

وأضافت المتهمة، أنه عقب تنفيذ الجريمة، هربت من مكان الواقعة بصحبة صديقتها ظنًا منهما أن الأمور ستمر دون كشف هويتهما، وتفاجأت أن الأمن كشف جريمتهم.

وبمواجهة المتهم الثانية تهمة الثانية، أكدت أنها لم تكن تخطط لمثل هذا الفعل من قبل، لكنها وافقت على مساعدة صديقتها بعد إقناعها بأن المجني عليه يستحق العقاب.

وأضافت: "هي قالتلي إننا هنخوفه بس، مكنتش متخيلة إننا هنوصل للحرق".

نشوب حريق بسيارة ملاكي ببدر

كان قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى قيام سيدتين بسكب مادة قابلة للاشتعال "بنزين" على السيارة وإضرام النيران بها ولاذتا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وذلك لوجود خلافات بين إحداهما والمجنى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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