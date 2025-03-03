نجم ميلان الإيطالي يجدد عقده لمدة 5 سنوات

وصل الدولي الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب نادي ميلان الإيطالي، إلى مقر النادي، مساء اليوم الإثنين، لتوقيع عقد جديد طويل الأمد.

أرقام رايندرز مع ميلان هذا الموسم

ويعد رايندرز أحد أفضل لاعبي ميلان هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفا وصنع 3 أهداف في 40 مباراة في جميع المسابقات.

ووصل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما مساء اليوم إلى كاسا ميلان (مقر النادي) لتوقيع عقد جديد مع الروسونيري.

رايندرز يمدد عقده مع ميلان حتى 2030

وأشار فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إلى أن رايندرز سيوقع عقدا جديدا مع ميلان حتى عام 2030.

وأضاف رومانو، أنه تم الاتفاق شفهيا في أكتوبر، ووقع اللاعب عقدا جديدا، ظهر اليوم، في انتظار الإعلان الرسمي من جانب ميلان.

ويحتل ميلان المركز التاسع في الدوري الإيطالي حتى الجولة 27، وذلك برصيد 41 نقطة.

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