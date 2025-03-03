مسلسلات رمضان 2025، عبير صبري خائنة وإيناس النجار راقصة بالحلقة الثالثة من الحلانجي

مسلسلات رمضان 2025، بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الحلانجي بطلب سماح التي تلعب دورها أيتن عامر من خطيبها طه الحلانجي بالابتعاد عنها بسبب مرضها، وأن يعيش لنفسه.

ويظهر الفنان إبراهيم الثمان وهو مهندس كمبيوتر ويتعاون مع الحلانجي ليقوم بتدبير الخوف الثانية وهي سرقة أحد رجال الأعمال من وسائل التواصل الاجتماعي.

ويلعب الفنان سامح الصريطي شخصية والد طه الحلانجي، بينما يقوم الحلانجي بالتعاون مع والده واشتراكهم في عملية نصب على أحد شباب الحارة.

وتقوم الفنانة عبير صبري بخيانة زوجها مع طارق صبري، وتكشف زوجته الخيانة، مما يجعلها تطلب الطلاق منه، بينما تظهر الفنانة ايناس النجار وهي تلعب شخصية راقصة.

أحداث الحلقة الثانية من الحلانجي

وكانت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الحلانجي شهدت وفاة نجل رجل الأعمال الذي يقوم بدوره الفنان محمود قابيل إثر حادث سيارة.

ويظهر طه الحلانجي وحبيبته التي تلعب دورها أيتن عامر داخل الحارة التي تسكن فيها، ويقوم نجل عمها بتوبيخيها امامه بسبب عودتها في وقت متأخر معه، ويقوم الحلانجي بغناء اغنية كزبرة "حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان".

ويكرر ابن عمها طلب الزواج من سماح التي تلعب دورها أيتن عامر، ولكنها تقوم بطرده خارج المنزل، وتهديده أنها ستقوم بأخبار زوجته الأولى.

ويقوم محمد رجب في الدخول مع أحد أفراد عصابة محمد لطفي بسبب سرقة سيارة أحد الأفراد الغلابة التي يعمل عليها، وسيقوم باسترجاع السيارة له حى يعمل عليها.

وتعترف سماح التى تقوم بدورها الفنانة أيتن عامر بالاعتراف لطه أنها مصابة بورم في المخ.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الحلانجي

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الحلانجي بظهور طه الحلانجي الذي يلعب دوره الفنان محمد رجب وهو يستطلع أحد الحرائد ويدبر لأولى عمليات النص التي سيقوم بها، ويقوم طه بسرقة عربية أحد رجال الأعمال.

ويعمل طه الحلانجي في بيع المواد الممنوعة، ويتعاون مع أحد المعلمين لكن يقوم بالنصب عليه، ولكن يقوم الحلانجي باسترجاع بضاعته.

ويظهر الفنان طارق صبري وهو مدمن للمخدرات ويدخل في مشادات مع زوجته بسبب ادمان المخدرات ويحاول قتل نفسه.

وتظهر الفنانة ميمي جمال في شخصية انشراح والدة محمد رجب، وهو تقوم بالتعصب على أحد الزبائن بسبب مرسلة مدرسة ابتدائية.

وتشهد أحداث العمل محاولة يقوم بها محمد لطفي الذى يلعب شخصية رئيس مجموعة من النصابين، لضم (طه الحلانجي) الذى يلعب دوره الفنان محمد رجب للعمل معه في عصابته، ولكنه يضع له شروطًا تعجيزية، تجعله يدخل في مشاكل معه.

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

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