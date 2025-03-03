فريق طبي بجامعة المنصورة يستخرج هاتفا محمولا من معدة مريض

تمكن فريق طبي بمستشفى الباطنة التخصصي بـ جامعة المنصورة، من استخراج هاتف محمول من معدة مريض، بعد بقائه داخل الجهاز الهضمي لمدة 6 سنوات، حيث كان يعاني من آلام مستمرة بالمعدة.

وجاءت العملية بعد فشل محاولات سابقة لاستخراج الهاتف، مع وجود مقترحات لإجراء جراحة، إلا أن القرار الطبي كان بعدم التدخل الجراحي إلا في حالة حدوث طارئ طبي، مثل انسداد أو ثقب بالمعدة.





وأجرى الفريق الطبي عملية استخراج الهاتف باستخدام المنظار في إجراء استغرق 45 دقيقة، بقيادة دكتورة أسماء جميل، مدرس الجهاز الهضمي والمناظير، وفريق التمريض إيمان وإبراهيم والفنيين، تحت إشراف دكتور حازم حكيم، مدير المستشفى، ودكتورة سهام سيف، رئيس وحدة المناظير.

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