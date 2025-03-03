الإثنين 03 مارس 2025
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روحانيات رمضان، آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص (صور)

صلاة التراويح بمسجد
صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

 رصدت كاميرا "فيتو" شعائر صلاة العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص، اليوم الإثنين، في رابع ليالي شهر رمضان المبارك.

حيث سيطر الخشوع والدعاء على المصلين خلال صلاة التراويح وسط إقبال كبير من المواطنين لأداء صلاة التراويح وسط فرحة تملأ الوجوه فرحة بقدوم شهر رمضان الكريم.

 

عدد ركعات صلاة التراويح في رمضان 2025

 تختلف آراء العلماء في عدد ركعات صلاة التراويح، ولكن الرأي الراجح هو أنها تؤدى 20 ركعة من غير الوتر، و23 ركعة بالوتر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها 11 ركعةً، ولكن الصحابة رضي الله عنهم صلوها 20 ركعةً، وهذا ما عليه عمل المسلمين في معظم البلدان.
 

 

توقيت صلاة التراويح في رمضان 2025

 تؤدى صلاة التراويح بعد صلاة العشاء من الليلة الأولى لرمضان، وهي الليلة التي يُرى فيها الهلال، يشرع للمسلم أداء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء من الليلة الأولى لرمضان، وهي الليلة التي يرى فيها الهلال، ويُكمل المسلمون عدة شعبان ثلاثين يومًا.

كيفية أداء صلاة التراويح

تؤدى صلاة التراويح جماعةً في المسجد، حيث يصلي الإمام بالناس ركعتين ركعتين، مع التسليم بعد كل ركعتين، يستحب للمسلم أن يطيل القراءة في صلاة التراويح، ويُفضل قراءة سور طويلة في الركعات الأولى، وسور أقصر في الركعات الأخيرة.

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