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رياضة

الإيطالي دافيد ماسا حكما لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

 قرر يويفا تعيين الحكم الإيطالي دافيد ماسا، لإدارة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أما فيما يتعلق بالطاقم التحكيمي، فسيكون ماسا مدعومًا بمساعديه الإيطاليين، تشيرو كاربوني وستيفانو ألازيو، اللذين عملا معه سابقًا، بما في ذلك خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام شتوتغارت.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الأربعاء المقبل، 5 مارس 2025، على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وسط أجواء مشحونة وترقب جماهيري كبير.

أرقام الحكم الإيطالي دافيد ماسا 

يعد الحكم الإيطالي دافيد ماسا، البالغ من العمر 43 عامًا، من أبرز حكام الدوري الإيطالي، رغم أن خبرته في دوري أبطال أوروبا ما تزال محدودة. فمنذ بداية مسيرته في إدارة مباريات البطولة الأوروبية، قاد ماسا 23 مباراة فقط، ولم يسبق له أن أدار أي مباراة تتجاوز دور الـ16.

 

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دافيد ماسا ليفربول دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان يويفا

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