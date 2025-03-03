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رياضة

"يويفا" يكشف هوية حكم مباراة بنفيكا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعيين الحكم الألماني فيلكس تسفاير لإدارة مباراة بنفيكا وبرشلونة، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، على ملعب النور في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أبرز أرقام حكم مباراة بنفيكا ضد برشلونة 

وسبق للحكم الألماني، صاحب ال43 عاما والدولي منذ عام 2012، إدارة مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم أبرزها إنتر والنجم الأحمر (3-0)، وميلان - كلوب بروج (3-1) وليفربول - ليل (2-1)، وأتالانتا - كلوب بروج (1-3).

وأدار الحكم لبنفيكا مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي في معقل مارسيليا، والتي خسرها بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة لصالح الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

كما أدار الموسم الماضي مباراة نابولي وبرشلونة بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال والتي انتهت 1-1 ليتأهل بعدها برشلونة للدور التالي.

وسبق وأدار لبرشلونة مباراته أمام توتنهام في أكتوبر 2018 والتي انتهت لصالح البرسا في معقل منافسه (2-4)، ومباراة بنفيكا أمام مانشستر يونايتد في أكتوبر 2017 (0-1). 

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برشلونة فيلكس تسافير بنفيكا دوري ابطال اوروبا يويفا

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