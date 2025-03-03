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رياضة

جوارديولا يحدد موعد عودة رودري لمباريات مانشستر سيتي

رودري، فيتو
رودري، فيتو

كشف الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن موعد عودة لاعبه رودري، مع تقارير تؤكد تعافي نجم الوسط بشكل أسرع من المتوقع.

كان رودري قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي خلال مواجهة آرسنال في سبتمبر، في أولى مبارياته من البريميرليج هذا الموسم.

تدريبات رودري الفردية

وكان مانشستر سيتي نشر لقطات لنجمه رودري وهو يتدرب بشكل فردي، يوم الجمعة الماضي، كما تواجد في غرفة الملابس خلال فوز الفريق على بليموث، يوم السبت الماضي، مما أثار تفاؤل الجماهير بعودته القريبة.

جوارديولا يحدد موعد عودة رودري 

في البداية، استبعد جوارديولا عودته قبل نهاية الموسم، بل وأشار إلى صعوبة لحاقه بكأس العالم للأندية الموسع في يونيو ويوليو.

قال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "يجب أن يعرف المشجعون أنهم ليسوا الوحيدين المتحمسين، لقد مضت خمسة أشهر ونصف، أو ستة أشهر، لذا بعد فترة التوقف الدولي، قد يكون جاهزًا، لكن علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، ولا نتخذ قرارات متهورة لإعادته قبل الأوان".

وأضاف: "الأمر جيد، لكنه ليس قريبًا من العودة بعد، لكنه بدأ يلمس الكرة، ويتواجد في غرفة الملابس، ويشعر بثقة أكبر وسعادة، لم أكن أتوقع عودته قبل كأس العالم للأندية، لكن الآن، قد يحدث ذلك خلال الموسم الحالي من البريميرليج"، وهو ما يعني أن مانشستر سيتي قد يستعيد أحد أهم نجومه إذا وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو المقبل.

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