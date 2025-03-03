بدء تشغيل محطة مياه العوامية السطحية بسوهاج بتكلفة 200 مليون جنيه

ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من إجراءات الاستلام الابتدائى لمحطة مياه العوامية السطحية بمركز ساقلتة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 600 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

محطة مياه العوامية السطحية بمركز ساقلتة تبلغ طاقتها التصميمية 600 لتر لكل ثانية

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن تنفيذ المحطة تم تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتخدم 250 ألف مواطن بمدينة ساقلتة وقرى سفلاق وبني واصل ونجوع بني واصل والطوايل الغربية والطوايل الشرقية والعوامية وفاوجلي والقرامطة شرق والجلاوية والرياينة بالحاجر والفراسية والرياينة بالكتكاتة ونجوع الرياينة والحرادنة.

بدء أعمال تجارب التشغيل لمحطة مياه العوامية السطحية وشبكاتها بسوهاج بتكلفة 200 مليون

وأوضح المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التشغيل والصيانة أن الشركة المنفذة للمشروع ملتزمة باعمال التشغيل والصيانة للمحطة وشبكاتها لمدة عام لحين نقل تبعية أعمال التشغيل لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج وان المحطة تضم مبنى المرشحات وبئر التوزيع وعدد 4 مروقات ومبنى طلمبات الروبة ومبنى الطلمبات المرشحة ومبنى الكلور ومبنى المعمل ومبنى المولد ومبنى المخزن والورش هذا بالإضافة إلى شبكة مياه بطول 29 كيلو متر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.