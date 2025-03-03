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محافظات

ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

بدء تشغيل محطة مياه العوامية السطحية بسوهاج بتكلفة 200 مليون جنيه

جانب من المحطة
جانب من المحطة

 انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من إجراءات الاستلام الابتدائى لمحطة مياه العوامية السطحية بمركز ساقلتة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 600 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

 

محطة مياه العوامية السطحية بمركز ساقلتة تبلغ طاقتها التصميمية 600 لتر لكل ثانية

 صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن تنفيذ المحطة تم تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتخدم 250 ألف مواطن بمدينة ساقلتة وقرى سفلاق وبني واصل ونجوع بني واصل والطوايل الغربية والطوايل الشرقية والعوامية وفاوجلي والقرامطة شرق والجلاوية والرياينة بالحاجر والفراسية والرياينة بالكتكاتة ونجوع الرياينة والحرادنة.

 

بدء أعمال تجارب التشغيل لمحطة مياه العوامية السطحية وشبكاتها بسوهاج بتكلفة 200 مليون 

 وأوضح المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التشغيل والصيانة أن الشركة المنفذة للمشروع ملتزمة باعمال التشغيل والصيانة للمحطة وشبكاتها لمدة عام لحين نقل تبعية أعمال التشغيل لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج وان المحطة تضم مبنى المرشحات وبئر التوزيع وعدد 4 مروقات ومبنى طلمبات الروبة ومبنى الطلمبات المرشحة ومبنى الكلور ومبنى المعمل ومبنى المولد ومبنى المخزن والورش هذا بالإضافة إلى شبكة مياه بطول 29 كيلو متر.

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200 مليون جنيه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بسوهاج المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي محمد صلاح الدين عبد الغفار

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