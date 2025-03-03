محافظة أسوان تحذر: فيديو قديم لسفينة سياحية تلقي المخلفات يسيء لسمعة السياحة النيلية

أكد مصدر مسئول بمحافظة أسوان بأن هناك تكرارا لتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يتضمن قيام إحدى البواخر السياحية فى ديسمبر ٢٠٢٢، بإلقاء مخلفات صلبة أثناء الإبحار بنهر النيل فى المسافة ما بين مدينتى إدفو وأسنا، مناشدا رواد مواقع التواصل الإجتماعى بتجنب نشر هذه الفيديوهات التى تسئ لصناعة السياحة، وخاصة أهم أنماطها وهى السياحة النيلية.

كما أوضح المصدر فى البيان الإعلامى الصادر اليوم عن محافظة أسوان بأنه تم فى ذلك الوقت اتخاذ العديد من الإجراءات الحازمة لضمان عدم تكرار الواقعة، والتى منها تشكيل لجنة من مسئولي حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري وجهاز شئون البيئة ووزارة السياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية، والتي حققت في الواقعة، وتبين عدم إلتزام الباخرة بأخذ الاحتياطات والتدابير الخاصة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإلقائها بمجرى نهر النيل بدلًا من إلقائها في الأماكن المخصصة لذلك.

أشار الى أن الإدارة العامة لشئون البيئة وشرطة المسطحات حينذاك قاموا بضبط الباخرة بمدينة أسنا حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الباخرة بالتعاون مع الاجهزة المعنية بالأقصر مع تحرير محضر بالواقعة وفقا للقوانين المنظمة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، فى حين قامت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بمحافظة أسوان بتحرير محضر إثبات جرائم القانون رقم 4/12/2022 وقيد الواقعة كجنحة ضد مسئولي الباخرة.

أكد ان صدر قرار بإيقاف المدير المسئول عن الباخرة بمعرفة وزارة السياحة، وكشف المصدر على أن الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بمحافظة قنا أصدرت قرارا إداريا بإلغاء التصريح الممنوح للشركة لتسيير الباخرة، لمخالفتها لإشتراطات التصريح وثبوت إلقاء مخلفات صلبة بمجرى نهر النيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.