الإثنين 03 مارس 2025
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سياسة

رئيس الأعلى للإعلام يستقبل وفد السفارة الصينية

رئيس الأعلى للإعلام
رئيس الأعلى للإعلام ووفد السفارة الصينية، فيتو

 استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نائب سفير الصين لدى القاهرة، تشانج تاو، والوفد المرافق له، بحضور المستشارة ريم هاني محمد هندي، عضو الأمانة الفنية بالمجلس.

 

التعاون الإعلامي بين مصر والصين 

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون الإعلامي بين البلدين، وكذلك التعاون بين مجالات تدريب وتأهيل الصحفيين والإعلاميين خاصة حول التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتطرقت المناقشات إلى التعاون في تطوير معهد تدريب الإعلاميين والصحفيين الأفارقة ومركز المعلومات، وإنشاء مرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واستهل المهندس خالد عبدالعزيز، اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الصينية والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، مضيفًا أن العلاقات بين البلدين شهدت طفرة كبيرة وهائلة في كل المجالات خلال العشر سنوات الماضية، وأصبح هناك آوجه كثيرة للتعاون المشترك.

وأكد نائب سفير الصين لدى القاهرة، تشانج تاو، أنه بفضل القيادة الاستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس شي جين بينج، حققت العلاقات المصرية- الصينية قفزة كبيرة من التطور، موضحًا تطلع الصين للعمل مع مصر في المجالات كافة وخاصة في المجال الإعلامي.

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