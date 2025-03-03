سعاد صالح: معاوية شخصية سياسية ويجوز تجسيدها في الأعمال الفنية (فيديو)

علقت الدكتورة سعاد صالح أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهر، على مسلسل معاوية الذي آثار جدلًا كبيرًا بسبب تجسيده شخصيات دينية أبرزهم شخصية معاوية بن أبي سفيان، موضحة أن هناك شخصيات كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وهم من العشرة المبشرين بالجن’ ولا يجوز تجسيدهم في أعمال درامية.

تحسيد معاوية بعمل فني

وتابعت سعاد صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إحنا لبعض" مع الإعلامية نهال طايل قائلة: "في شخصيات دينية مينفعش نجسدها على الشاشة وفي شخصيات تانية من الطبيعي ممكن نقدمها على الشاشة، لكن شخصيه معاوية بن أبي سفيان من أول ما ظهر كشخصية سياسية لم يلجأ إلى السلم بل لجأ إلى الحرب والخداع ولم ننسى عملية التحكيم التي فرقت المسلمين إلى سنة وشيعة".



وأشارت سعاد صالح إلى أنه ليس هناك مانع من تجسيد تلك الشخصيات في أعمال درامية ولكن ذلك سيؤدي إلى فتنة بين السنه والشيعة.

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