الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سعاد صالح: معاوية شخصية سياسية ويجوز تجسيدها في الأعمال الفنية (فيديو)

مسلسل معاوية، فيتو
مسلسل معاوية، فيتو

علقت الدكتورة سعاد صالح أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهر، على مسلسل معاوية الذي آثار جدلًا كبيرًا بسبب تجسيده شخصيات دينية أبرزهم شخصية معاوية بن أبي سفيان، موضحة أن هناك شخصيات كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وهم من العشرة المبشرين بالجن’ ولا يجوز تجسيدهم في أعمال درامية.

تحسيد معاوية بعمل فني

وتابعت سعاد صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إحنا لبعض" مع الإعلامية نهال طايل قائلة: "في شخصيات دينية مينفعش نجسدها على الشاشة وفي شخصيات تانية من الطبيعي ممكن نقدمها على الشاشة، لكن شخصيه معاوية بن أبي سفيان من أول ما ظهر كشخصية سياسية لم يلجأ إلى السلم بل لجأ إلى الحرب والخداع ولم ننسى عملية التحكيم التي فرقت المسلمين إلى سنة وشيعة".

 


وأشارت سعاد صالح إلى أنه ليس هناك مانع من تجسيد تلك الشخصيات في أعمال درامية ولكن ذلك سيؤدي إلى فتنة بين السنه والشيعة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة سعاد صالح أم معاوية شخصية معاوية بن أبي سفيان معاوية بن ابي سفيان مسلسل معاوية معاوية
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، أحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

الحبس 6 أشهر لمرتضى منصور في سب محمود الخطيب

لحظة تنفيذ عملية الطعن في حيفا، والمنفذ يصيب إسرائيل بالصدمة (فيديو)

بعد دخوله العناية المركزة وكتابة وصيته، دعوات الجمهور تنهال على إبراهيم شيكا

بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

نص منطوق الحكم بحبس مرتضى منصور في سب محمود الخطيب 6 أشهر

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح تأثير الصيام على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم (فيديو)

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

منوعات

المزيد

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

سعر النحاس اليوم الإثنين 3-3-2025 في مصر

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، الإعجاز العلمي في انشقاق القمر

شاب: "أنا بحب واحدة وما اسمحش أن أختي تحب واحد"، وعلي جمعة ينصحه

شاب يسأل: "لو أبو البنت اللي بحبها رفض يسمعني أعمل إيه؟"، علي جمعة يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية