الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى قفط التعليمي (فيديو)

مستشفى قفط التعليمى
مستشفى قفط التعليمى

أجرت فيتو بثا مباشرا لافتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى قفط التعليمي والتي تضم ٥ أسرة للاطفال و٧ أسرة للعناية بالكبار مجهزين على أحدث النظم الطبية بحضور الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

مشروع مستشفى قفط التعليمى

وبدأ مشروع إنشاء المستشفى عام ٢٠٠٣، وانتهى في ١٥ مارس ٢٠١٤، بطاقة ٧٧ سريرًا، من بينها ٦٠ سريرًا لإقامة المرضى، و٨ للعناية المركزة، و٩ حضانات، والمبانى على مساحة ٧٦٩٤ م٢، ويضم المستشفى قسمًا للاستقبال والطوارئ، و٨ عيادات خارجية، و٣ غرف عمليات، وغرفة ولادة طبيعية، و٦ وحدات غسيل كلوى ومعامل، وأشعة مقطعية، وعادية.

وتكلف إنشاء المستشفى 75،75 مليون جنيه، وجاء ذلك ضمن مخطط وزارة الصحة لإنشاء وتجديد المستشفيات، فقد سبق أن تم تجديد مستشفى قنا العام بتكلفة 2 مليون جنيه، ومستشفى فرشوط بتكلفة 2،2 مليون جنيه، و«قوص» بتكلفة 2 مليون جنيه.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا قنا العام قفط قفط التعليمي قوص محافظ قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البارود (فيديو)

تعليم قنا يعلن نتيجة مسابقة “احمي نفسك الكترونيا” 

محافظ قنا يقود جولة ميدانية لمتابعة الخدمات ويوجه برفع كفاءة أعمال التجميل والنظافة

بسبب الخلاف على الميراث، تفاصيل إصابة زوجين بطلقات نارية في قنا
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، أحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

الحبس 6 أشهر لمرتضى منصور في سب محمود الخطيب

بعد دخوله العناية المركزة وكتابة وصيته، دعوات الجمهور تنهال على إبراهيم شيكا

بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

نص منطوق الحكم بحبس مرتضى منصور في سب محمود الخطيب 6 أشهر

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح تأثير الصيام على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم (فيديو)

لحظة تنفيذ عملية الطعن في حيفا، والمنفذ يصيب إسرائيل بالصدمة (فيديو)

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

منوعات

المزيد

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

سعر النحاس اليوم الإثنين 3-3-2025 في مصر

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، الإعجاز العلمي في انشقاق القمر

شاب: "أنا بحب واحدة وما اسمحش أن أختي تحب واحد"، وعلي جمعة ينصحه

شاب يسأل: "لو أبو البنت اللي بحبها رفض يسمعني أعمل إيه؟"، علي جمعة يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية