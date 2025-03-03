افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى قفط التعليمي (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا لافتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى قفط التعليمي والتي تضم ٥ أسرة للاطفال و٧ أسرة للعناية بالكبار مجهزين على أحدث النظم الطبية بحضور الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

مشروع مستشفى قفط التعليمى

وبدأ مشروع إنشاء المستشفى عام ٢٠٠٣، وانتهى في ١٥ مارس ٢٠١٤، بطاقة ٧٧ سريرًا، من بينها ٦٠ سريرًا لإقامة المرضى، و٨ للعناية المركزة، و٩ حضانات، والمبانى على مساحة ٧٦٩٤ م٢، ويضم المستشفى قسمًا للاستقبال والطوارئ، و٨ عيادات خارجية، و٣ غرف عمليات، وغرفة ولادة طبيعية، و٦ وحدات غسيل كلوى ومعامل، وأشعة مقطعية، وعادية.

وتكلف إنشاء المستشفى 75،75 مليون جنيه، وجاء ذلك ضمن مخطط وزارة الصحة لإنشاء وتجديد المستشفيات، فقد سبق أن تم تجديد مستشفى قنا العام بتكلفة 2 مليون جنيه، ومستشفى فرشوط بتكلفة 2،2 مليون جنيه، و«قوص» بتكلفة 2 مليون جنيه.



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