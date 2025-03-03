الإثنين 03 مارس 2025
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أخبار مصر

البترول تطرح فرصًا استثمارية جديدة لزيادة الإنتاج وتعزيز أنشطة الاستكشاف

فرص استثماريه جديدة،فيتو
فرص استثماريه جديدة،فيتو
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 أعلنت  وزارة البترول والثروة عن طرح فرص استثمارية جديدة ل 7 من الحقول غير المنماة بالبحر المتوسط و6 من المناطق الاستكشافية بخليج السويس والصحراء الغربية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك ضمن جهودها المستمرة لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز، وسيتم فتح التزايد عليها لمدة شهرين وسيكون موعد الإغلاق 4 مايو 2025.

ويأتي هذا الإعلان استكمالًا لجهود الوزارة الأخيرة في جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وذلك بإغلاق باب التزايد على 13 منطقة استكشافية وحقول متقادمة، حيث تم استلام العروض المتعلقة بهذه الفرص وجارى تقييم العروض لها باستثمارات متوقعة تتجاوز 700 مليون دولار وتتضاعف فى حالة تحقيق كشف تجاري 

 

فرص استثمارية استراتيجية في البحر المتوسط

 وتسعى وزارة البترول إلى تعزيز الإنتاج من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط عبر طرح 7 اكتشافات غير منماة، وتم تقسيم الاكتشافات إلى مجموعتين لضمان تسريع عمليات الإنتاج وتعظيم العوائد الاقتصادية.

وتشمل المجموعة الأولى حقول "أتين"، "ميريت"، و"رحمات"، بينما تضم المجموعة الثانية حقول "نوتس"، "سلامات"، "ساتيس"، و"سالمون" وتمثل هذه الاكتشافات فرصا استثمارية هامة لزيادة إنتاج الغاز لمواكبة الطلب المتزايد عليه.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح عدد من الاكتشافات الغير منماة بنظام المجموعات "Clusters” وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية المفتوحة ببوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وهي آلية مبتكرة تهدف إلى تحسين العائد على الاستثمار وتقليل تكاليف الإنتاج، وتسهيل وتسريع عملية التنمية والإنتاج

فرص استكشافية في الصحراء الغربية وخليج السويس

بالإضافة إلى الفرص المطروحة بالبحر المتوسط، تطرح الوزارة 6 من المناطق الاستكشافية في الصحراء الغربية وخليج السويس، وهي تمثل فرصًا واعدة في مجال الاستكشاف وتشمل 3 مناطق بالصحراء الغربية وهي: "شمال شرق بئر النص"، "جنوب الفيوم"، و"وادي صنور"، و3 مناطق في خليج السويس وهي: "شرق جيسوم"، "شرق جبل الزيت"، و"شرق شدوان".

وتفتح هذه الفرص آفاقًا كبيرة لتوسيع إنتاج البترول والغاز وتعزيز الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج: منصة رقمية لتعزيز الشفافية

وتتيح بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) للمستثمرين إمكانية الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية عبر موقعها الرسمي https://eug.petroleum.gov.eg/.، حيث تعد هذه المنصة أداة رئيسية لدعم الشفافية، حيث تقدم بيانات جيولوجية وجيوفيزيائية دقيقة، بالإضافة إلى أدوات تحليلية متطورة تساعد الشركات على تقييم الفرص واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة..

وتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها المستمرة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع البترول والغاز، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

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