النيابة تصرح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها خنقا في 15 مايو

صرحت نيابة مايو والتبين بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها، خنقا بالبخار، أثناء الاستحمام داخل شقتها بمدينة 15 مايو، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.



تلقى المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا مفاده مصرع فتاة أثناء الاستحمام داخل شقتها.

وبالانتقال والفحص عثر علي جثة فتاة تدعي "إيمان"، متوفاة داخل حمام شقتها.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بواسطة مفتش الصحة، تبين تعرضها لاسفكسيا الاختناق، بسبب كثافة البخار أثناء الاستحمام ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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