الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

إحالة سائق للجنايات بتهمة التحرش بفتاة مصابة بالتوحد في الدقي

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

 أحالت نيابة الجيزة سائق للمحاكمة الجنائية بتهمة التحرش بفتاة مصابة بالتوحد في عقار بمنطقة الدقي.

وكشفت التحقيقات، أن السائق المتهم كان يعلم بمرض الفتاة بالتوحد فاستغل تواجدها في مدخل العقار بمفردها وقام بهتك عرضها بعد ملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

 

القبض على المتهم بالجيزة 

 وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الدقي يفيد بتقديم سيدة بلاغا تتهم فيه سائقا بالتحرش بابنتها المريضة في مدخل العقار. 

 

فور إخطار اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة فحص البلاغ وبيان ملابساته.


وبعد أن ألقى رجال مباحث الدقي القبض على المتهم، ومواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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