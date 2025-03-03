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اقتصاد

بالأرقام، المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى جنوب إفريقيا في 2024

صادرات الصناعات الغذائية
صادرات الصناعات الغذائية

 رصدت  تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية  أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى جنوب إفريقيا في عام 2024  والتى جاءت كالتالى:

 

 

1- البسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 8.3 مليون دولار

2-  صلصة الطماطم بقيمة 4 ملايين دولار

3-  الشوكولاتة بقيمة 2.4 مليون دولار

4- المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 2 مليون دولار

5-  العصائر والمركزات بقيمة 1.4 مليون دولار

6- التبع المصنع بقيمة 1.3 مليون دولار

7-  لبان بقيمة 1.2 مليون دولار

8- المكرونة بقيمة 971 الف دولار.

9- قيمة صادرات سكر وجلوكوز بنحو 862 الف دولار

10-  مربى نحو 769 الف دولار

11-  مركزات طماطم بقيمة 635 الف دولار

12-  فراولة مجمدة بقيمة 309 آلاف دولار

13- خضار مجفف بقيمة 300 الف دولار

14- خضار مجمد بقيمة 266 الف دولار

15-  نشاء بقيمة 237 الف دولار

16-  زيوت عطرية بقيمة 219 الف دولار

17- حلوى جافة بقيمة 86 الف دولار 

18-  طحينة وحلاوة بقيمة 70 الف دولار

19- صادرات  دقيق بقيمة 45 الف دولار.

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