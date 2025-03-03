بالأرقام، المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى جنوب إفريقيا في 2024
رصدت تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى جنوب إفريقيا في عام 2024 والتى جاءت كالتالى:
1- البسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 8.3 مليون دولار
2- صلصة الطماطم بقيمة 4 ملايين دولار
3- الشوكولاتة بقيمة 2.4 مليون دولار
4- المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 2 مليون دولار
5- العصائر والمركزات بقيمة 1.4 مليون دولار
6- التبع المصنع بقيمة 1.3 مليون دولار
7- لبان بقيمة 1.2 مليون دولار
8- المكرونة بقيمة 971 الف دولار.
9- قيمة صادرات سكر وجلوكوز بنحو 862 الف دولار
10- مربى نحو 769 الف دولار
11- مركزات طماطم بقيمة 635 الف دولار
12- فراولة مجمدة بقيمة 309 آلاف دولار
13- خضار مجفف بقيمة 300 الف دولار
14- خضار مجمد بقيمة 266 الف دولار
15- نشاء بقيمة 237 الف دولار
16- زيوت عطرية بقيمة 219 الف دولار
17- حلوى جافة بقيمة 86 الف دولار
18- طحينة وحلاوة بقيمة 70 الف دولار
19- صادرات دقيق بقيمة 45 الف دولار.
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