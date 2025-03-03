الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يشهد اتفاق تعاون مع "إبدأ أديو " لتطوير منظومة التدريب المهني

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
ads

شهد وزير العمل محمد جبران، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع اتفاق تعاون بين "الوزارة" وشركة "إبدأ أديو "مُمثلة عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية.

 

ويهدف الاتفاق إلى المشاركة في تحقيق أهداف المحور الإقتصادي لرؤية مصر 2030،بتطوير ورفع كفاءة منظومة التدريب المهني لإعداد كوادر مصرية من الشباب المُدرب والماهر لتلبية احتياجات سوق العمل..

 

واتفق الطرفان على قيام "شركة إبدأ أديو"، بأعمال تطوير منظومة التدريب المهني، بتقديم دراسات استشارية ودعم فني ولوجيستي من خدمات التدريب والتقييم، ومنصات الكترونية تعليمية، ومنصات للرقابة والتقييم، لعدد من 5 مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، بشكل مبدئي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات سوق العمل التدريب المهني العاصمة الإدارية الجديدة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية مبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وزير العمل محمد جبران منظومة التدريب المهنى مراكز التدريب المهني

مواد متعلقة

وزارة العمل تشارك في اجتماعات مجموعة "بريكس" حول التشغيل

وزارة العمل تواصل اختبارات المرشحين للعمل بالخارج

بمرتب يصل 200 دولار شهريًا، وزارة العمل تعلن عن 800 فرصة بالمغرب

برواتب تصل لـ 3600 ريال سعودي، شروط وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، أحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح تأثير الصيام على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم (فيديو)

بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

الشيوخ يعلن وفاة النائب حاتم حشمت ويقف دقيقة حداد

الحبس 6 أشهر لمرتضى منصور في سب محمود الخطيب

بعد دخوله العناية المركزة وكتابة وصيته، دعوات الجمهور تنهال على إبراهيم شيكا

الأهلي يعتزم الموافقة على طلب خاص لـ كولر

منوعات

المزيد

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

سعر النحاس اليوم الإثنين 3-3-2025 في مصر

سعر القصدير اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 رسائل هامة من الإفتاء إلى الموظفين والعمال بشأن الصيام في رمضان

ليس التوراة والإنجيل، الشعراوي يوضح معنى «ويعلمه الكتاب» بسورة آل عمران (فيديو)

الأزهر للفتوى يوضح معنى الصيام في الشريعة الإسلامية وشروطه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية