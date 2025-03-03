النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخصين أصيبوا في انهيار سقف شقة بمصر القديمة

استعلمت نيابة مصر القديمة الجزئية عن الحالة الصحية لـ شخصان أصيبوا إثر انهيار سقف شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، وكلفت الطبيب المختص بكتابة التقرير الطبي الواف بشأن الاصابات التي لحقت بهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار سقف في مصر القديمة وأصيب شخصان في الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البري إلى مكان الحادث.



بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار سقف خشبي في شقة سكنية وقامت قوات الإنقاذ البري باستخراج المصابين، وتبين إصابة شخصين في الحادث بكدمات متفرقة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة.

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