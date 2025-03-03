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حوادث

تجديد حبس عصابة الاتجار في مخدر الآيس ببولاق الدكرور

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب المواد المخدرة والاتجار بها، وضبط بحوزتهم 20 كيلو جرامًا من مخدر الآيس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

القبض علي تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المخدرات  

 كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد أكدت قيام عناصر تشكيل عصابي مكوّن من 6 أشخاص، من بينهم 4 ذوي معلومات جنائية، بجلب المواد المخدرة والاتجار بها، متخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم  20 كيلو جرامًا من مخدر الآيس، وسلاح أبيض، وسيارتان، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وأحيلت الواقعة للنيابة التي أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنها، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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قاضي معارضات الجيزة معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الجيزة
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