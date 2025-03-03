الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع للشهود بواقعة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس في القاهرة

تحريات
تحريات

 استمعت النيابة العامة بالقاهرة، لأقوال الشهود في واقعة اتهام فتاة لشخص بالتحرش بها داخل أتوبيس في القاهرة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

ونفي المتهم أن يكون قد تحرش بها مشيرا إلى أنه كان يجلس بجوارها وفوجئ بقيامها باتهامه بأنه يتحرش بها وسبها له وتصويره دون إذنه.

 وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات حال ركوبها أتوبيس "ميني باص" بالقاهرة.

 

القبض على شاب تحرش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة

 وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء إحدى السيدات قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال ركوبها أتوبيس "ميني باص" بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر وبسؤالها أقرت بأنها حال ركوبها الأتوبيس، قام أحد الأشخاص بمحاولة التحرش بها من خلال الجلوس بجوارها والالتصاق بها فقامت بتغيير مكانها وتصوير مقطع الفيديو.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بمحافظة القاهرة) وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة وأنه قام بملامسة الفتاة في أثناء جلوسه بالخطأ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية التحرش بفتاة التواصل الاجتماعي المتهم بالتحرش النيابة العامة بمحافظة القاهرة جهزة وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

حبس سيدة بتهمة استغلال الأطفال في التسول بطريق السويس

حجز مالك شركة غسل 153 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية

إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة تقاضي رشوة

استعجال تحريات المباحث لتشكيل عصابي بتهمة جلب مخدر الآيس

قرار جديد بواقعة تعدي سائق نقل ذكى بالضرب على راكبة بالتجمع

قرار من النيابة بشأن واقعة اعتداء لاعب الزمالك نبيل دونجا على شاب بالتجمع

النيابة تستمع لأقوال المصابين في حريق شقة بمدينة بدر

اليوم، إعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية النزهة
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، أحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح تأثير الصيام على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم (فيديو)

بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

الشيوخ يعلن وفاة النائب حاتم حشمت ويقف دقيقة حداد

الحبس 6 أشهر لمرتضى منصور في سب محمود الخطيب

الأهلي يعتزم الموافقة على طلب خاص لـ كولر

التعليم تتخذ خطوات حازمة للقضاء على التنمر في المدارس

منوعات

المزيد

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

سعر النحاس اليوم الإثنين 3-3-2025 في مصر

سعر القصدير اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 رسائل هامة من الإفتاء إلى الموظفين والعمال بشأن الصيام في رمضان

ليس التوراة والإنجيل، الشعراوي يوضح معنى «ويعلمه الكتاب» بسورة آل عمران (فيديو)

الأزهر للفتوى يوضح معنى الصيام في الشريعة الإسلامية وشروطه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية