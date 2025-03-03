الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابين في حريق شقة بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا باختناق في حريق نشب داخل شقة سكنية داخل عقار بمنطقة المطرية، وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 12 طابق في منطقة المطرية وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة سكينة في الطابق الاول وفرضت قوات الامن كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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