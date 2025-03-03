الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

حبس سيدة بتهمة استغلال الأطفال في التسول بطريق السويس

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس سيدة قامت باستغلال بعض الأطفال "بائعي المناديل" الذين قاموا باستجداء قائدي السيارات بالقاهرة مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية،  تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن التضرر من بعض الأطفال"بائعي المناديل"  لقيامهم بمحاولة استيقاف قائدي السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) باستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) في بيع عبوات المناديل واستجداء المارة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

 

وباستدعاء والد الطفلين ومناقشته أقر بقيامه بترك نجليه للمتهمة لاستغلالهما في أعمال استجداء المارة مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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