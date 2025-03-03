نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول استغلال وادي السيلكون

استعرض النائب مجد الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادي السيلكون المصرى، والموجه إلى كلا من وزيري الاستثمار والطاقة.

المشروعات المتنوعة تكنولوجيًا

وقال بركات: إن وداي السيليكون يعد من أهم مواطن المشروعات المتنوعة تكنولوجيًا، باعتبار السيلكون عنصرًا بالغ الأهمية في إنتاج الألواح الشمسية وأشباه المواصلات.

ثورة تكنولوجية إقتصاديا

وأشار النائب في طلبه إلى الأمر الذي من شأنه أن تشهد مصر ثورة تكنولوجية اقتصادية واعدة من خلال الاستغلال الأمثل للرمال البيضاء الوفيرة في صناعات الرقائق الدقيقة والطاقة الشمسية .

فرصة ذهبية وتاريخية

وشدد على أنها فرصة ذهبية وتاريخية تؤدى إلى طفرة اقتصادية ومشروعات جاذبة للاستثمارات المتنوعة إذا تم إحسان استخراجه بما يعود على الدخل القومي بتريليونات من العملات الصعبة.

وادي السليكون بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية

وضرب مثالا بأن وادي السليكون بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل حوالى ثلث دخل من المشروعات الحديثة، ومن ثم تأمل أن يتم استغلال وادي السيلكون في مصر من خلال شركات وطنية وعالمية بما يجعل مصر مصدر رئيسي في قطاع الطاقة.

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