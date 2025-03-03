إياد نصار: زوجتي سبب رفضي العمل مع عادل إمام

كشف الفنان إياد نصار سبب رفضه المشاركة في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" مع النجم عادل إمام والذي قدم عام 2012.

وقال إياد نصار خلال الجزء الثاني من لقائه في برنامج "حبر سري": "كان قرار صعب إني أرفض المشاركة في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" مع النجم عادل إمام، ورفضت لأني كنت هتجوز كان صعب لأن كان في شهر عسل وفي نفس الوقت عندي ورشة تمثيل، اعتذرت عن عدم المشاركة وكان على عيني".

وتابع إياد نصار: "ندمت بس كنت هتجوز وشرحت للزعيم الوضع وقالي خلاص فاهم الموضوع".

كما كشف إياد نصار أيضا سبب عدم تقديمه شخصية الموسيقار "بليغ حمدي" في أحد الأعمال قائلا: "خفت".

يذكر أن إياد نصار يعرض له في شهر رمضان مسلسل "ظلم المصطبة"، تأليف أحمد فوزى صالح، وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

تدور أحداث مسلسل "ظلم المصطبة" حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث يلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك من خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

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