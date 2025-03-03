الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة سرقة أعمدة الإنارة في النزهة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة النزهة بإحالة 3 عاطلين  للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة أجزاء من أعمدة الإنارة والتصرف فيها بالبيع بدائرة قسم شرطة النزهة.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط 3 متهمين أثناء استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" محملة بعدد من أجزاء أعمدة الإنارة وميزان طبلية.


وبمواجهة المتهمين اعترف أحدهم بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة النزهة، وأقر الآخران بشراء المضبوطات للتصرف فيها بالبيع.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة النزهة قسم شرطة النزهة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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