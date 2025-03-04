الصناعات الغذائية تناقش "تعظيم الاستفادة من مخلفات الخضر والفاكهة"

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، ورشة عمل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في مصر حول تعظيم الاستفادة من مخلفات الخضر والفاكهة.

ويأتى اللقاء بحضور الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة وخبراء من الجامعات والمعاهد البحثية والمصانع الغذائية أعضاء الغرفة.

تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي

يأتي هذا في إطار اهتمام الغرفة بالعمل على تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي من خلال إطلاق مبادرة لجميع القطاعات الغذائية وربط الصناعة بالبحث العلمي.

وأكد الدكتور محمد الشافعي أن الغرفة تسعى في هذه الورشة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمنشآت تصنيع وتجهيز الخضر والفاكهة، مشيرًا إلى عقد مجموعة من الاجتماعات ضمن مبادرة الغرفة لبحث الاستفادة من المخلفات الزراعية ونواتج التصنيع الغذائي للصناعات المختلفة ومنها الأسماك.

حصر جميع أنواع المخلفات داخل المصانع والإنتاج الزراعي

وأوضح أن مبادرة الغرفة تقوم على حصر جميع أنواع المخلفات داخل المصانع والإنتاج الزراعي وتحديد إمكان تواجدها للعمل مع المراكز البحثية على إعداد دراسة لإعادة استخدامها في صناعة أعلاف غير تقليدية لتغذية الحيوانات العلفية وتوفير احتياجات الثروة الحيوانية وإنتاج منتجات ثانوية عالية القيمة الاقتصادية مما يعزز من الوصول إلى بيئة صناعية نظيفة من خلال صفر نفايات وتعميق الصناعة الوطنية بتوفير بدائل للخامات ومدخلات الانتاج محلية لتقليل فاتورة الاستيراد.

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