الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

برلمانية تستعرض طلبا بشأن تحديات قطاع الكهرباء والبحث عن مصادر طاقة بديلة

الشيوخ يناقش تحديات
الشيوخ يناقش تحديات قطاع الكهرباء

استعرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة.

جلسة الشيوخ بحضور وزير الكهرباء

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة.

تطور الحمل الأقصى في مصر 


وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية: مع تطور الحمل الأقصى في مصر من ۳۳.۸ جيجاوات في عام ٢٠٢٢ إلى ٣٤.٢ جيجاوات في عام ۲۰۲۳، وارتفاعه بشكل كبير إلى ٣٧.٢ جيجاوات في أغسطس ٢٠٢٤، تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى، قد يصل إلى ٤٠ جيجاوات في صيف ۲۰۲۵.

ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الكهرباء 

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الارتفاع غير المسوق يمثل تحديا كبيرًا التشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب المرتفع خلال فترات الذروة، ويوجد عدد من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية منها المتعلق بزيادة استهلاك الوقود.

تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه مع ارتفاع الأحمال تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية.

 

 البحث عن مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة في قطاع الطاقة

 

وقالت النائبة: على الرغم من وجود مسارات ليست مجرد حلول قصيرة المدى، بل تمثل خارطة طريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة في قطاع الطاقة، حيث تلعب كل خطوة دورا أساسيا في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب وتقليل العبء على الموارد.

مقترجات الاستعداد لزيادة استهلاك الكهرباء

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه من الممكن أن تساعد في الاجراءات الحكومية للاستعداد لزيادة الاستهلاك كالتالي، المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة، من خلال حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة.

تحسين كفاءة استخدام الطاقة

وأوضحت النائبة أن المسار الثاني يتمثل في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والمسار الثالث من خلال الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيوخ الكهرباء مجلس الشيوخ وزير الكهرباء الطاقة

مواد متعلقة

خطة وأماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء بغرب المنصورة في الدقهلية

الكهرباء تعلن عن خطوة جديدة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

الكهرباء تعلن خطة تأمين استهلاك الطاقة خلال شهر رمضان

تحرير 4736 قضية سرقة تيار كهربائي في حملات مكبرة لشرطة الكهرباء
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، إحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

أول تعليق من حماس على عملية حيفا

عدد ساعات الصيام في ثالث أيام رمضان

السيسي يعيد تشكيل مجلسي إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

بعد إطلاق سراحها من الأسر بغزة، مجندة إسرائيلية تقتحم قبر النبي يوسف وتثير الغضب (فيديو)

أول تعليق من الخارجية الصينية على مشادات ترامب وزيلينسكي

انطلاق القمة العربية الطارئة بالقاهرة غدًا، وخطة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين تتصدر المشهد

منوعات

المزيد

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

فاجعة في المغرب، وفاة أسرة اختناقا بالغاز

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح معنى الصيام في الشريعة الإسلامية وشروطه (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة سفوان بين خروج الرسول للقتال وهروب المشركين

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية